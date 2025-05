Mindestens 22 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Montag mindestens 22 Menschen getötet worden.

Bei Angriffen auf die südliche Stadt Khan Younis und Umgebung habe es zwölf Todesopfer gegeben, sagte Zivilschutz-Sprecher Mahmoud Bassal am Montag. Bei einem Angriff nahe einem Marktes in der Stadt Jabalia im Norden fünf. Fünf weitere Menschen wurden Bassal zufolge in Nuseirat und in der Stadt Gaza bei Angriffen auf ihre Zelte getötet.

Palästinensischen Berichten zufolge war in Khan Younis auch eine Spezialeinheit der israelischen Armee im Einsatz. Sie habe einen Kommandanten der mit der militanten Hamas-Organisation verbündeten Al-Nasser-Salah-al-Din-Brigaden gezielt getötet, die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Augenzeugen zufolge sollen die israelischen Kräfte in ziviler Kleidung im Einsatz gewesen sein. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.

Seit Sonntag wieder umfassende Angriffe auch am Boden

Israel hat am Sonntag den Beginn von "umfassenden Bodeneinsätzen" im Gazastreifen verkündet. Die israelische Armee erklärte am Montag, sie sei in dem gesamten Küstenstreifen im Einsatz. Israel hatte seine massiven Angriffe im Gazastreifen Mitte März nach einer zweimonatigen Waffenruhe wieder aufgenommen. Seit Anfang März blockierte Israel zudem die humanitären Hilfslieferungen für den Gazastreifen.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte am Sonntag nach internationaler Kritik aber, dass Israel wieder Hilfslieferungen zulasse. Die Einfuhr einer "Grundmenge an Lebensmitteln" solle sicherzustellen, "dass sich keine Hungersnot im Gazastreifen entwickelt", hieß es in einer Mitteilung von Netanyahus Büro. Die Hamas solle daran gehindert werden, "diese humanitäre Hilfe an sich zu reißen."

Ziel der Blockade war es nach Angaben Israels, Zugeständnisse der Hamas zu erzwingen, die weiterhin Dutzende israelische Geiseln in ihrer Gewalt hat. Hilfsorganisationen warnten, die 2,4 Millionen Bewohner des Palästinensergebiets stünden vor einer Hungerkatastrophe.

Seit mehr als eineinhalb Jahren Krieg

Der Gazakrieg war durch den Großangriff der Hamas und mit ihr verbündeter Kämpfer auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden, bei dem nach israelischen Angaben rund 1.200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher mehr als 53.300 Menschen getötet.