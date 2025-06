Mullah-Regime bestreitet Angriffe auf Israel

Hat der Iran Israel nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe erneut attackiert? Teheran bestreitet neue Angriffe.

Irans Präsident Massud Pezeshkian bedauert nach Angaben Katars den Angriff auf einen von den USA genutzten militärischen Stützpunkt in dem arabischen Land. Pezeshkian habe dies in einem Telefonat mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, erklärt, sagt der katarische Ministerpräsident und Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani am Dienstag vor Reportern.

Der Iran hatte einen Stützpunkt in Katar als Vergeltung für US-Angriffe auf Atomanlagen in der Islamischen Republik attackiert. Allerdings soll Teheran Washington vorgewarnt haben. Laut Katar wurden alle iranischen Raketen abgefangen.