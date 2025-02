Mutmaßliche Bombendrohung: Flugzeug stoppt außerplanmäßig in Rom

Eine Passagiermaschine der American Airlines auf dem Weg von New York nach Delhi ist außerplanmäßig auf den Flughafen Rom-Fiumicino umgeleitet worden.

Beim Überfliegen des Kaspischen Meeres drehte das Flugzeug mit knapp 200 Passagieren an Bord um und landete am späten Sonntagnachmittag in Rom, wie ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage bestätigte.

Mögliche Bombendrohung

Der Flughafensprecher sprach von einer "mutmaßlichen Bombendrohung" als Grund für den außerplanmäßigen Stopp in der italienischen Hauptstadt. Passagiere und Crew wurden nach der Landung in Rom aus dem Flugzeug geholt und ins Airport-Gebäude gebracht. Die Maschine wurde anschließend von der Polizei und Spezialisten der Flughafensicherheit untersucht.

Kampfjets eskortierten Passagierflugzeug

Weder an Bord noch im Frachtraum wurde etwas Auffälliges gefunden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Derzeit werde noch das Gepäck der Passagiere geprüft. Erst wenn auch dort nichts gefunden wird, kann die Polizei das Ende des Alarms verkünden. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie zuvor zwei Kampfjets das Passagierflugzeug bis nach Rom eskortierten.