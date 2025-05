Nach Amok-Fahrt von Liverpool: Vier Verletzte in Lebensgefahr

Ein schrecklicher Vorfall erschütterte am gestrigen Montag England.

Bei der Meisterfeier des FC Liverpool fuhr ein Mann in die Menschenmenge und verletzte mehrere Personen.

Elf Personen befinden sich im Krankenhaus

Vier der Opfer wurden so schwer verletzt, dass sie jetzt um ihr Leben bangen. Der Fahrer wurde wegen Drogenverdachts festgenommen. Insgesamt elf Personen befinden sich nach dem Vorfall in Liverpool am Montag weiterhin im Krankenhaus und sind in stabilem Zustand, sagte die stellvertretende Polizeichefin Jenny Sims.

Das sagt die Polizei

Auf einer Pressekonferenz sagte eine Polizeisprecherin: „Ich habe keine Zweifel an der Tragweite dieses schrecklichen Vorfalls für die Verletzten, ihre Familien und Freunde sowie für diejenigen, die den Vorfall vor ihren Augen miterlebt haben.

"Innerhalb von Sekunden vor Ort"

Weiter sagte sie: "Es ist sehr ermutigend zu hören, dass die Öffentlichkeit auch die menschliche Tragweite für unsere Einsatzkräfte, Mitarbeiter und anderen Rettungskräfte des North West Ambulance Service und der Merseyside Fire and Rescue anerkannt hat. Ich möchte mich persönlich bei der Bevölkerung für ihre Unterstützung der Ersthelfer bedanken, die innerhalb von Sekunden vor Ort waren."

Verletzte werden behandelt

Abschließend erklärt die Polizei: "Nach dem gestrigen Vorfall kann ich im Namen des Nationalen Gesundheitsdienstes bestätigen, dass uns 50 Personen bekannt sind, die zur weiteren Behandlung im Krankenhaus behandelt wurden. Von diesen befinden sich elf weiterhin im Krankenhaus. Ihr Zustand ist stabil, und ich freue mich, sagen zu können, dass sie sich offenbar gut erholen.“