Nach Drohnen-Alarm: Flugverkehr vollständig gestoppt

Am Montagabend ist der internationale Flughafen von Kopenhagen wegen mehrerer Drohnensichtungen komplett lahmgelegt worden. Nach Angaben der Polizei befindet sich ein Großaufgebot im Einsatz.

„Es befinden sich zwei bis drei Drohnen in dem Gebiet“, sagte Henrik Stormer, Dienstchef der Kopenhagener Polizei, der Zeitung Jyllands-Posten. Aus Sicherheitsgründen seien seit 21 Uhr alle Starts und Landungen gestoppt worden.

Massive Auswirkungen auf den Flugverkehr

Die Sperrung führte zu erheblichen Einschränkungen. Zahlreiche Landungen wurden als verspätet angezeigt, viele Abflüge gestrichen oder ebenfalls verschoben. Der Flugdienst Flightradar24 teilte auf X mit:

„Mehr als 35 Flüge mit Ziel Kopenhagener Flughafen wurden aufgrund der Drohnensituation zu anderen Flughäfen umgeleitet. Malmö, Billund, Aarhus und Göteborg haben die meisten Flüge aufgenommen.“

Auch das Portal „Flightradar“ berichtet, dass seit 20.26 Uhr aufgrund von Drohnen-Sichtungen sämtliche Starts und Landungen gestoppt wurden. Mindestens 35 Flüge mussten bislang auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Ein Teil der Flüge wird nach Medienberichten nach Berlin umgeleitet. Andere Flüge werden nach München umgeleitet oder auch zu anderen dänischen Flughäfen oder in die benachbarte schwedische Stadt Mälmö.

Hintergrund: Drohnen-Vorfälle in Europa

In den vergangenen Monaten war es wiederholt zu Drohnen-Sichtungen an europäischen Flughäfen gekommen. Teilweise wurden Verbindungen zu russischen Aktivitäten vermutet. Ob der Vorfall in Kopenhagen in Zusammenhang damit steht, ist bislang nicht bestätigt.