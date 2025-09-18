Nahe Schule: Mann mit Machete von Polizisten erschossen

In der Nähe einer Schule im südfranzössichen Seyne-sur-Mer haben Polizisten am Donnerstag einen "bedrohlich" wirkenden Mann mit einer Machete erschossen.

Wie die Staatsanwaltschaft von Toulon weiter mitteilte, hatte sich der Mann den Befehlen der Polizisten widersetzt und war mit seiner Waffe weiter auf sie zugegangen.

Die Polizisten hätten daraufhin zunächst einen Taser eingesetzt und dann das Feuer eröffnet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr in der Nähe einer Vorschule, wie es aus Polizeikreisen hieß. Der Mann mit der Machete, der "bedrohlich" erschien, sei noch nicht identifiziert worden. Kein Kind wurde verletzt. "Anscheinend wurden die Kinder aber Opfer von Drohungen", teilte Staatsanwalt Samuel Finielz weiter mit.