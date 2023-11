Netflix-Star (23) brutal mit Machete gefoltert und getötet

Der grausame Mord an Schauspieler Kevin Muñoz erschüttert die Film-Branche. Der 23-Jährige wurde durch Auftritte bei Netflix und Apple TV bekannt.

Zwar kommt es in Kolumbien immer wieder zu grausigen Straftaten, doch dieser Fall sorgt selbst in dem südamerikanischen Land für Schock und Verstörung.

In der Tat sind die Details zum Tod von Kolumbiens Schauspiel-Star Kevin Muñoz – die ebenso aus der Netflix-Serie "Narcos" stammen könnten – nichts für schwache Nerven.

Mit Machete zu Tode gefoltert

Die Hände und Füße gefesselt, der ganze Körper übersät mit schlimmen Wunden, die von einer Machete stammen – so wurde Muñoz am Montag tot in einem Apartment in der kleinen Stadt Tulua aufgefunden. Laut lokalen Medienberichten dürfte die Polizei davon ausgehen, dass der 23-Jährige Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls wurde.

Das Motiv für die brutale Bluttat ist noch unbekannt. Fakt ist: Muñoz wurde mit einer Machete gefoltert, er starb in Folge der schrecklichen Verstümmelungen.

Mehrere Täter – 19-Jähriger gefasst

Die Behörden gehen von mehreren Tätern aus, ein erster Verdächtiger wurde bereits gefasst: "Die Polizeibehörde berichtet, dass dank der rechtzeitigen Hinweise von Bürgern ein 19-jähriger Mann gefasst werden konnte, der mutmaßlich an der Ermordung von Kevin Andres Muñoz Tovar, einem bekannten Schauspieler aus einem kolumbianischen Film, beteiligt war", wurde der Polizeichef in Lokalmedien zitiert.

Darüber hinaus seien "weitere Personen, die die Verletzungen verursacht haben", anschließend vom Tatort geflohen.

Auftritte bei Netflix und Apple TV

Muñoz war 2020 im Netflix-Film "Dogwashers" (Spanisch: Lavaperros) zu sehen, wo er einen Mann in finanziellen Schwierigkeiten verkörperte, der von einem Kredithai gejagt wird. Seither galt er in Kolumbien als aufstrebender Filmstar. Auch in der Apple-TV-Serie "Echo 3" spielte Muñoz mit.

Fans des Jungschauspielers können seinen Tod nicht fassen. Auf Instagram sind unzählige Trauer-Postings und Beileidsbekundungen zu lesen.