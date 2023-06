Neue Knallhart-Regeln für Touristen am Gardasee

Knallharte Verordnungsregeln sollen in Italien für Ordnung an überfüllten Touristenorten sorgen – so auch am Gardasee.

Da Italien diesen Sommer einen Touristen-Rekordansturm erwartet, sollen neue Regeln für Ordnung sorgen. Besonders am Gardasee greift die Polizei hart durch. "Die Strände des Gardasees müssen ein Ort sein, an dem jeder, Einwohner und Touristen, die Schönheit der Natur genießen und Momente der Ruhe und Entspannung ausleben kann",so Filippo Paoli, Kommandeur der örtlichen Polizei, zu 20Min.ch Die Was sich jetzt am Gardasee ändert: Achtung: Diese skurrilen Strafen drohen in Ihrem Urlaubsland Spielen, vor allem mit Bällen, worunter auch Fußballspielen fallen dürfte, Rennen, Werfen von Gegenständen und Herumalbern mit anderen Personen ist nur noch auf gekennzeichneten Flächen erlaubt. Streng verboten ist Schreien, Singen, Musizieren oder das Benutzen von Musikboxen. Wer gegen die Regeln verstößt, muss bis zu 600 Euro Strafe zahlen.