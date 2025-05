Notlandung: Weil Flug-Passagierin an Bord "Bombe" schrie

Eine Frau bekam in einem Flugzeug Panik, sprang hektisch auf und zog am Notausgang. Dabei schrie sie "Bombe!" - Die Piloten mussten sofort reagieren. Das war passiert ...

Ein stinknormaler Easyjet-Flug von der Türkei nach Manchester - der mit einer Notlandung in Deutschland endete. Ein Horror-Flug für die Passagiere.

Die "Bombe" im Flieger

Die Frau war allein unterwegs. Laut Zeugenaussagen schrie sie, dass sich eine „Bombe“ im Flugzeug befinde, bevor sie sich auf die Ausgangstür und die Rettungswesten stürzte.Die verängstigten Passagiere sahen entsetzt zu, wie die Frau in Panik versuchte, die Tür zu öffnen.

Frau wollte Nottüre aufreißen

Sie wurde schnell von der Nottür weggerissen, bevor der Flug umgeleitet wurde und in Frankfurt landete. Die Fluggesellschaft bestätigte, dass ein „störender“ Passagier den Flug EZY2148 dazu veranlasste, sein Ziel zu ändern.

Ein Passagier, der in der Nähe des Notausgangs saß, berichtete den Manchester Evening News: "Nachdem das Flugzeug abgehoben hatte, begann sie, im Flugzeug auf und ab zu rennen und zu schreien, dass das Flugzeug abstürzen würde und dass es eine Bombe gebe. Sie versuchte auch, Rettungswesten und Sauerstoffmasken herauszuholen."

Notöandung erzwungen

„Dann sprang sie schnell auf, packte die Abdeckung des Notausgangs und riss sie ab“, erklärte der Passagier. Der Schaulustige fügte hinzu: „Sie wurde dann von der Kabinenbesatzung in den hinteren Teil des Flugzeugs gebracht und wir wurden gewarnt, dass das Flugzeug eine Notlandung durchführen würde.“

Wartezeiten in Deutschland

Der Flug sollte Dalaman in der Türkei um 23 Uhr verlassen, startete aber erst um Mitternacht Ortszeit. Die Besatzung und die Passagiere landeten dann gegen 2:30 Uhr in Frankfurt, als die Rettungskräfte an Bord der Maschine kamen.

Berichten zufolge wurde in Deutschland eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, was die Frau zu diesem dramatischen Verhalten veranlasste. Die übrigen Passagiere mussten Berichten zufolge stundenlang auf demselben Flug bleiben, während die Piloten auf Anweisungen warteten.