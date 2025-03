Notrufe bei Polizei: UFO-Alarm über Deutschland

UFO-Alarm über Deutschland! Eine seltsame Lichtspirale sorgte am Nachthimmel für Verwunderung.

Was ist denn DAS? Eine helle Lichtspirale versetzte Teile Deutschlands in Ausnahmezustand. In Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Hessen wirbelte ein helles Licht über den Nachthimmel.

Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe ein: "Die Leute wollten wissen, was los ist. Wir konnten leider nicht weiter helfen."

Auch die ISS konnte es nicht sein, wie ein aufmerksamer Twitter-User bestätigte. Diese war zu dem Zeitpunkt gerade auf der anderen Seite der Erde.

Die Spiralen-Sichtung ist nicht die erste ihrer Art: Eine fast identische Erscheinung gab es schon mehrmals, unter anderem im April 2023 über Alaska.

Musk-Rakete

Offenbar ist Elon Musk schuld an dem Spektakel. Die Erklärung: Eine "Falcon 9"-Rakete musste überschüssigen Triebstoff ablassen.

Ein Professor des Geophysikalischen Instituts in Alaska erklärte damals: "Wenn eine Rakete das in großer Höhe tut, verwandelt sich der Treibstoff in Eis." Wird das dann von Licht angestrahlt, sieht es aus wie eine verwirbelte Wolke.

Um 18:48 Uhr deutscher Zeit startete eine SpaceX-Rakete aus Cape Canaveral, also passt die Erklärung auch diesmal zur Spiralen-Erscheinung.