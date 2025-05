Offenbar erneut viele Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Im Gaza-Krieg sind palästinensischen Berichten zufolge seit der Nacht mindestens 33 Menschen bei israelischen Angriffen getötet und Dutzende weitere verletzt worden.

Das meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise.

Laut Wafa kamen allein bei einem israelischen Luftangriff in einer Kleinstadt nahe Khan Younis im Süden des Gebiets elf Menschen ums Leben. Den Angaben zufolge wurde dabei das Haus einer Familie getroffen. Die meisten der Opfer sollen demnach Minderjährige sein. Nach Angaben der Hamas wurden auch mindestens sechs Palästinenser getötet, die Hilfstransporte für die Bevölkerung vor Plünderern schützen sollten.

Verteilung verläuft stockend

Israelischen Angaben zufolge kamen am Donnerstag 107 Lastwagen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern über den Grenzübergang Kerem Shalom in den Gazastreifen. Die Verteilung verläuft aber stockend. Nach Angaben palästinensischer Hilfsorganisationen wird sie durch Plünderungen, teils von bewaffneten Gruppen, behindert.

Soldaten gingen weiterhin gegen "Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen" vor, erklärte das israelische Militär. Am Donnerstag hätten sie dabei "mehrere Terroristen im gesamten Gazastreifen ausgeschaltet und militärische Einrichtungen, Waffenlager und Scharfschützenposten getroffen", hieß es. Die Luftwaffe habe mehr als 75 Ziele angegriffen, darunter Mitglieder von Terrororganisationen und Raketenabschussrampen.

Die Angaben beider Seiten lassen sich wie immer nicht unabhängig überprüfen.

Israelische Siedler attackierten palästinensische Bewohnern

Im Westjordanland haben israelische Siedler palästinensischen Bewohnern und Medien zufolge in der Nacht auf Freitag ein Dorf im Nordwesten angegriffen und fünf Häuser sowie fünf Autos in Brand gesetzt. Der Rote Halbmond meldete, acht Menschen seien wegen leichter Brandverletzungen behandelt worden. Die israelische Zeitung "Haaretz" meldete, Dutzende Siedler seien in das Dorf eingedrungen.

Eine Sprecherin der israelischen Armee teilte auf Anfrage mit, das Militär habe Berichte über den Vorfall erhalten, die Verdächtigen aber bei Ankunft der Einsatzkräfte geflüchtet. Ein Einwohner des Orts soll in der vergangenen Woche bei einem Anschlag in der Gegend eine hochschwangere Israelin aus einer nahe gelegenen Siedlung getötet haben.