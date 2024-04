Oktoberfest 2024: keine Joints erlaubt

Die deutsche Ampel-Regierung hat erst kürzlich das Kiffen in Deutschland erlaubt. In Bayern gehen die Uhren aber anders: Kiffen wird am diesjährigen Oktoberfest deshalb nicht erlaubt sein. Auch in anderen Bereichen bleibt die bayerische Staatsregierung hart.

Die CSU-geführte bayerische Staatsregierung lehnt sich weiter gegen Berlin auf, wenn es um den Konsum von Cannabis geht. Kein Kiffen in Bayern, das wollen Söder und Co. Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (38) erklärte dazu nach einer Kabinettssitzung der Staatsregierung am heutigen Dienstag: „Unser Ziel ist es, den Cannabis-Konsum in der Öffentlichkeit zu begrenzen. Das ist wichtig für den Gesundheitsschutz – und ganz besonders für den Kinder- und Jugendschutz.“ Bayern gegen Berliner Kiffer Konsequent hatte Bayern die Berliner Kiffer-Regel von SPD, Grünen und FDP bekämpft – ohne Erfolg. Jetzt greift Bayern im Freistaat durch, wo es nur geht. Kein Cannabis auf bayerischen Volksfesten. Außerdem gelten für Kiffer die gleichen Regeln wie für Raucher. In Bayern ist das Rauchen in Innenräumen verboten. Bier statt Cannabis Im Herbst steht in Bayern wieder das traditionelle Oktoberfest an. Es ist das größte Volksfest der Welt. Für die Landeshauptstadt ist es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 2023 kamen mehr als 7 Millionen Gäste auf das Oktoberfest. Der Konsum von Cannabis wird auch dieses Jahr auf der kompletten Wiesn verboten sein. Die gute Nachricht: Bier wird natürlich weiterhin getrunken.