Fernsehturm in Charkiw nach Russen-Angriff eingestürzt

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist Berichten zufolge bei einem russischen Angriff der Fernsehturm stark beschädigt worden. Auf Videos in sozialen Netzwerken war am Montag zu sehen, wie die Spitze des 240 Meter hohen Turms in die Tiefe stürzt - auch eine Explosionswolke ist zu sehen. Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow bestätigte, dass ein "Fernsehinfrastrukturobjekt" getroffen wurde. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es.

After 26 months of non-stop shelling and bombing of Kharkiv, the Russians have destroyed Kharkiv TV tower. They want to destroy everything. But the West still has not allowed Ukraine to strike Russia back with Western-provided weapons. How is it possible?pic.twitter.com/XJ51m6IjTc