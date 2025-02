Pitbull tötet neun Monate altes Baby

Ein neun Monate altes Mädchen ist von einem Pitbull angegriffen und tödlich verletzt worden, während es in seinem Bett lag.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in Acerra in der Provinz Neapel, wie italienische Medien berichteten. Der 25-jährige Vater erzählte, dass er mit seiner Tochter im Bett eingeschlafen sei, während die Mutter des Kindes in einem Lokal arbeitete. Das Kind lag neben seinem Vater, als es von dem Hund angegriffen wurde.

Das Tier biss das Mädchen ins Gesicht, was zu tödlichen Verletzungen führte. Das Baby wurde ins Spital eingeliefert, aber die Ärzte konnten nichts mehr tun. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Mehrere tödliche Hundeattacken in Italien

In Italien kommt es immer wieder zu tödlichen Beißattacken von Hunden. Bereits im vergangenen April war ein 13 Monate alter Bub in Campolongo in der Nähe der süditalienischen Stadt Salerno von zwei Pitbulls angegriffen und getötet worden. Die Hunde gehörten einem Freund der Mutter des Kleinkindes, die verletzt wurde.

Bei einem Lauf in der Nähe von Rom war im Februar 2024 ein Jogger von drei Rottweilern attackiert und getötet worden. Der 39-jährige Mann wurde in einem Park der italienischen Kleinstadt Manziana von den Hunden zu Tode gebissen. 2017 war ein einjähriges Mädchen von zwei Pitbulls totgebissen worden. Mehrere Parlamentarier fordern ein Verbot, Pitbulls zu züchten und zu verkaufen.