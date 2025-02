Hai beißt Touristin beide Hände ab

In der Karibik hat ein Hai einer Touristin beide Hände abgebissen.

Auf den Turks- und Caicosinseln (rund 200 Kilometer nördlich der Dominikanischen Republik) kam es zu einem dramatischen Hai-Angriff: Eine 55-jährige Kanadierin verlor beide Hände, als sie versuchte, ein Foto des Raubfischs zu machen, wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Februar gegen 10:30 Uhr Ortszeit. Die Frau watete durch seichtes Wasser, als sie einen etwa 1,80 Meter langen Hai entdeckte. Sie hielt ihre Hände unter Wasser, um das Tier besser aufnehmen zu können – dann biss der Hai zu. Neben den schweren Verletzungen an den Armen erlitt sie zudem eine Wunde am Oberschenkel.

Urlauberin rettete sich an den Strand

Trotz ihrer schweren Verletzungen konnte sich die Touristin an den Strand retten. Dort leisteten Ersthelfer sofort Hilfe, bis der Rettungsdienst sie ins "Cheshire Hall Medical Centre" brachte. Inzwischen befindet sich die Frau wieder in Kanada. Medienberichten zufolge wurden ihre Hände am Handgelenk beziehungsweise in der Mitte des Unterarms abgebissen.

Die genaue Hai-Art wurde nicht bestätigt, jedoch könnte es sich um einen Bullenhai handeln. Diese Tiere können bis zu vier Meter lang und 300 Kilogramm schwer werden und sind für ihr oft aggressives Verhalten bekannt. Während der Attacke griff der Hai offenbar mehrfach an, woraufhin der Ehemann der Frau versuchte, ihn abzuwehren.

Es ist nicht der erste derartige Vorfall in der Region: Bereits im Mai 2023 wurde eine 22-jährige Amerikanerin unweit der aktuellen Unglücksstelle beim Schnorcheln attackiert. Dabei verlor sie einen Fuß.