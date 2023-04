Porno-Star rechnet mit Klima-Klebern ab

Am Dienstag haben Klima-Aktivisten den Hamburger Verkehr lahmgelegt – im Stau stand auch Porno-Star Hanna Secret. Auf Instagram macht sie nun ihrem Ärger Luft.

Weil sich Klima-Aktivisten auf der Köhlbrandbrücke und auf dem Dach eines Transporters festgeklebt hatten, stand Porno-Star Hanna Secret am Dienstag stundenlang im Stau. „Ich bin f*** und fertig. Der Tag hat so schön angefangen, mit so gutem Wetter. Und dann wollte ich von Niedersachsen wieder nach Schleswig-Holstein fahren“, erzählt sie auf Instagram.

Einen Aspekt kritisiert sie besonders stark: „Ich hab noch nie so viel Sprit verbraucht wie in dieser Zeit. Ich hab noch nie so viele genervte Leute gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für unsere Umwelt.“ Sie sei auch "pro Klima und für die Umwelt" – doch mit den Klebe-Aktionen sei sie nicht einverstanden, so die Deutsche.