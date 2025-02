Sauerstoffkammer explodiert – 5-Jähriger tot

Ein schrecklicher Unfall erschüttert Troy, einem Vorort von Detroit (US-Bundesstaat Michigan): Der fünfjährige Thomas Cooper stirbt bei einer medizinischen Routinebehandlung im Oxford Medical Center.

Am Freitagmorgen besuchte Thomas mit seiner Mutter die Klinik, um eine Sauerstofftherapie in einer Druckkammer zu erhalten. Diese Behandlung wird bei schweren Gewebeerkrankungen, Wunden oder Kohlenmonoxidvergiftungen eingesetzt. Doch plötzlich entzündete sich der fast reine Sauerstoff in der Kammer – eine verheerende Explosion folgte. Thomas hat keine Überlebenschance, seine Mutter erlitt Verletzungen an den Armen.

Das Krankenhaus zeigte sich tief erschüttert. "So etwas ist in den mehr als 15 Jahren, in denen wir diese Art von Therapie anbieten, noch nie passiert", erklärte die Klinikleitung und sicherte volle Kooperation bei den Ermittlungen zu. Ein Experte betonte, dass hoher Sauerstoffdruck ein extrem entzündliches Umfeld schaffe.

Bewegende Worte der Mutter

Um der Familie in dieser schweren Zeit finanziell zu helfen, riefen Verwandte online zu Spenden auf. Innerhalb von zwei Tagen kamen fast 50.000 Dollar (umgerechnet etwa 48.600 Euro) zusammen. Auf der Spendenseite "gofundme" verabschiedet sich Thomas’ Mutter mit bewegenden Worten: "Er liebte das Leben. Er liebte Laufen und Schwimmen. Er hatte vor, im Sommer BMX-Rennen zu fahren und Karate auszuprobieren. Er war der beste, beste Junge, den es je gab."