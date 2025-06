Schafe gestohlen und in Wohnung geschlachtet

Zwei gestohlene Schafe sind in einer Wohnung in Berlin geschlachtet worden.

Ein drittes Schaf überlebte, weil in der Nacht auf Donnerstag die Polizei eintraf, die von einem Nachbarn alarmiert wurde. Vor dem Haus im Ortsteil Köpenick hatte zuvor ein Transporter gehalten, wie die Polizei mitteilte.

Die drei Schafe wurden demnach ausgeladen und in eine Wohnung getragen. Dort wurden später neben den beiden getöteten Schafen auch mehrere blutige Messer und Schalen gefunden.

Im Badezimmer habe das dritte Schaf noch lebend auf dem Boden gelegen. Es habe Hinweise auf eine Misshandlung der Tiere vor der Tötung gegeben. Die Schafe sollen laut den Angaben in einem Landschaftspark in Berlin-Lichtenberg, wo eine Herde gehalten wird, gestohlen und an einen 41-jährigen Mann verkauft worden sein.

Er gilt als einer der Verdächtigen wegen der Tötung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Das dritte Schaf wurde von seinem Besitzer bei der Polizei abgeholt.