Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Schiff untergegangen: 20 Tote, Kinder darunter
© getty

Dutzende Vermisste

Schiff untergegangen: 20 Tote, Kinder darunter

13.08.25, 17:23
Teilen

Bei dem Untergang von zwei Migrantenbooten vor der Insel Lampedusa sind am Mittwoch mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, weitere 27 werden noch vermisst. 

61 Menschen konnten sich retten und sind bereits auf Lampedusa eingetroffen, wie italienische Medien berichteten. Zu den Todesopfern zählten eine Neugeborene und zwei weitere Kinder.

Das Unglück ereignete sich 18 Seemeilen von Lampedusa entfernt. Die Boote waren von der libyschen Küstenstadt Zawiya abgefahren. Warum sie kenterten, ist noch unklar. Vier Überlebende wurden ärztlich behandelt.

675 Menschen seit Anfang 2025 im Mittelmeer umgekommen

"Dieses dramatische Ereignis bestätigt einmal mehr die Dringlichkeit, bereits in den Herkunftsgebieten gefährliche Seereisen zu verhindern und den skrupellosen Menschenhandel, der dieses Phänomen antreibt, unermüdlich zu bekämpfen", kommentierte der italienische Innenminister Matteo Piantedosi.

Filippo Ungaro, Sprecher des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, erklärte sich wegen des neuen Schiffsunglück im zentralen Mittelmeer zutiefst bestürzt. "Seit Jahresbeginn sind 675 Menschen im zentralen Mittelmeer ums Leben gekommen. Legale Fluchtwege müssen gestärkt werden", erklärte Ungaro auf X.Der Chef der oppositionellen Grünen, Angelo Bonelli, bezeichnete das Mittelmeer als "großen Friedhof".

Die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien gilt als gefährlichste Migrationsroute der Welt. Viele Menschen wagen jedes Jahr die Überfahrt über das Mittelmeer, meist von Libyen oder Tunesien aus. Immer wieder kommt es dabei zu schweren Unglücken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden