Sebastian Kurz zeigt seine Kinder beim Familien-Urlaub auf Mallorca

Sebastian Kurz gönnt sich derzeit eine Auszeit auf Mallorca – gemeinsam mit seiner Familie. Auf Instagram teilt der Ex-Kanzler seltene, private Aufnahmen seiner beiden Kinder und sorgt damit bei seinen Fans für Begeisterung.

Badehose statt Anzug: Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz verbringt derzeit entspannte Tage mit seiner Familie auf der Baleareninsel. Auf Instagram gewährt er seinen Followern dabei private Einblicke – und die kommen besonders gut an.

Die aktuellen Schnappschüsse zeigen Kurz nicht etwa in beruflicher Mission, sondern in Urlaubsstimmung: entspannt im T-Shirt auf an Bord eines Schiffes, die Sonne im Gesicht, das Meer im Hintergrund. Doch der wahre Blickfang für viele seiner Fans sind nicht die Luxuskulisse oder das türkisfarbene Wasser, sondern die seltenen Aufnahmen seiner beiden Kinder.

Kurz-Sohn Konstantin spielt im Hafen mit einem kleinen Hund. © Instagram

Süße Einblicke

Im Gespräch mit oe24 erzählt Kurz, dass die Familie in einem Hotel untergekommen ist: "Wir waren auch ein bisschen Boot fahren." Auf den Bildern ist zu sehen, wie Kurz mit seinem älteren Sohn Konstantin auf eben diesem Boot sitzt – der Bub trägt eine knallorangefarbene Schwimmweste und schaut neugierig aufs Meer hinaus. Ein anderes Foto zeigt ihn beim Spaziergang am Hafen, mit einem kleinen Hund an der Leine. Das jüngste Familienmitglied Valentin ruht friedlich auf Papas Arm, während dieser lässig mit Sonnenbrille im Liegestuhl sitzt.

Der ehemalige Kanzler hält sein Privatleben üblicherweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr freuen sich seine Follower über die sommerlichen Familienmomente, die er nun teilt. Für Kurz scheint die Zeit auf Mallorca eine willkommene Pause vom stressigen Alltag zu sein – und eine Gelegenheit, einfach nur Vater zu sein.