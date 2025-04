Schock: Mistkübelstierler fand neben Container ausgesetztes Baby

Eine schreckliche Geschichte erschüttert die Brasilianer gerade.

Auf der Suche nach wiederverwertbaren Abfällen hat ein Müllsammler in Brasilien die Überraschung seines Lebens erlebt: Neben einer Mülltonne in Rio de Janeiro entdeckte Samuel da Silva dos Santos am Dienstag (Ortszeit) ein ausgesetztes Baby.

Das Bild des Mannes mit dem in eine rosa Decke gehüllten Neugeborenen inmitten einer Straße voller Schutt im Norden der brasilianischen Millionenstadt ging im Internet viral - und sorgte sowohl für Erleichterung als auch für Empörung.

"Eine Kriegerin"

"Das ist sehr bewegend, denn sie ist doch eine Kriegerin. Sie wurde noch einmal geboren", sagte der weinende Müllmann später der Nachrichtenagentur AFP. Zusammen mit seinem Kollegen Anderson Mendes Nunes habe er das kleine Mädchen gegen 2.00 Uhr am Ende eines langen Arbeitstages in einer Kiste entdeckt, die neben einem Müllcontainer abgestellt worden war. Anfangs habe er gedacht, es handle sich um eine Puppe. Als sie das kleine Wesen auf den Arm nahmen, habe es seine Augen geöffnet.

Gesundheitszustand stabil

Später übergaben die beiden Männer das ausgesetzte Baby den Gesundheitsdiensten. Diese erklärten, sein Zustand sei "stabil". Örtlichen Medien zufolge ist die Polizei allerdings noch immer dabei, die Identität des Mädchens festzustellen und diejenigen ausfindig zu machen, die es ausgesetzt haben.