Schüsse am Times Square! Mehrere Verletzte in New York
Schüsse am Times Square! Mehrere Verletzte in New York

09.08.25, 09:43
Am New Yorker Times Square sind bei einer Schussabgabe drei Menschen verletzt worden. 

In der Nähe des belebten Times Square fielen am frühen Samstagmorgen Schüsse. Nach Angaben des New York Police Department ereignete sich der Vorfall gegen ein Uhr Ortszeit an der Kreuzung West 44th Street und 7th Avenue in Manhattan.

Dabei wurden eine 18-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 19 und 65 Jahren verletzt. Alle drei kamen zur medizinischen Versorgung ins Spital.

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Weitere Details zu seiner Identität oder möglichen Hintergründen wurden bislang nicht bekannt gegeben. In sozialen Medien kursieren Videos, die von chaotischen Szenen berichten, als die Schüsse fielen.

