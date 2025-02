Schüsse in Bielefeld: Bruder von getötetem Ex-Boxprofi verdächtig

Nach den Schüssen in der Nähe des Landgerichts von Bielefeld fahndet die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Es handelt sich dabei um den Bruder des vor einem Jahr getöteten Ex-Profiboxers, um dessen gewaltsamen Tod aktuell am Landgericht verhandelt wird, wie aus der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Der Gesuchte - der in dem Prozess auch einer der Nebenkläger ist - sei dringend tatverdächtig, am Mittwoch auf eine Personengruppe geschossen und dadurch vier Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt zu haben, teilten die Ermittler mit. Nach der Tat sei er geflüchtet. Wo er sich aufhalte, sei unbekannt. Unklar ist nach Ermittlerangaben auch, ob er alleine gehandelt habe. Gesucht wird er mit Haftbefehl wegen vierfachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Die Schüsse fielen nach Ende eines Prozesstages um die Tötung des ehemaligen Profiboxers Besar Nimani. Er war vor einem Jahr in der Fußgängerzone erschossen worden.

Verhandlungstermin am Freitag abgesagt

Das Landgericht Bielefeld hat unterdessen im sogenannten Boxer-Prozess einen für Freitag angesetzten Verhandlungstermin abgesagt. Als Grund gab Pressesprecher Guiskard Eisenberg an, dass die zuständige Große Strafkammer prozessuale Fragen zu klären habe. Der Verteidiger des Angeklagten hat demnach Anträge zur weiteren Beteiligung der Nebenklage an dem Verfahren gestellt. Eine Entscheidung in dieser Frage ist nach Gerichtsangaben bis Freitag nicht möglich.