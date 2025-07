Sensation: Hier entsteht ein neues Sonnensystem

Das ist historisch. Zum ersten Mal konnten Wissenschaftler an der Europäischen Südsternwarte ein seltenes Spektakel beobachten: der Moment, in dem ein neues Sonnensystem geboren wurde.

Dank dem Alma-Teleskopverbund in den chilenischen Anden und dem James-Webb-Weltraumteleskop wurden die ersten Partikel eines planetaren Materials sichtbar gemacht. Dabei werden heiße Mineralien zu einem festen Körper. Ein Blick in die Geburtsstunde eines neuen Sonnensystems.

Professor Merel van't Hoff von der Purdue University (USA) erklärt: "Wir sehen ein System, das so aussieht, wie unser Sonnensystem, als es gerade begann, sich zu bilden." Sie ist Mitautorin der Studie und leitete diese mit ihrer Kollegin Melissa McClure, Professorin an der Universität Leiden (Niederlande).

Ähnelt unserem Sonnensystem

Das neue Sonnensystem entsteht etwa 1.300 Lichtjahre von uns entfernt um den Baby-Stern HOPS-315. Sie ähnelt unserer einst entstehenden Sonne. Rund um diesen Stern hat sich eine Scheibe aus Gas und Staub gebildet, aus der nach und nach feste Körper werden, die Planeten.

Wieso ist das interessant? In unserem Sonnensystem befinden sich die ältesten festen Materialien in alten Meteoriten. Diese beinhalten kristalline Materialien, welche sich bei hohen Temperaturen in jungen planetarischen Scheiben entwickeln. Jetzt haben Forscher entdeckt, dass dies der Fall bei HOPS-315 ist. Hier beginnen die Scheiben zu kondensieren. Edwin Bergin von der University of Michigan schwärmt: "Dieser Prozess wurde noch nie zuvor beobachtet."

"Dieses System ist eines der besten, die wir kennen"

Der Stern bietet eine ideale Chance zur Erforschung unserer eigenen kosmischen Geschichte. Prof. van't Hoff erklärt: "Dieses System ist eines der besten, die wir kennen, um einige der Prozesse zu untersuchen, die in unserem Sonnensystem stattgefunden haben."