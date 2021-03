Spring Break: 24-Jährige vergewaltigt und getötet

Trotz Corona feiern derzeit tausende Spring-Breaker in Miami (USA). Nun wurde eine junge Frau tot und halbnackt in ihrem Hotelzimmer aufgefunden.

Die 24-jährige Christine Engelhardt reiste alleine nach Miami, wo sie mit tausenden anderen jungen Leuten Spring Break feiern wollte. Ihre Reise nahm jedoch einen tödlichen Ausgang: Sie soll unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und umgebracht worden sein.

Sex mit bewusstloser Frau

Am Dienstag wurde die junge Pizza-Verkäuferin aus Philadelphia halbnackt und tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Die Polizei verhaftete daraufhin zwei junge Männer aus North Carolina. Evoire Collier, 21, und Dorian Taylor, 24, gaben zu, Engelhardt in einer Bar getroffen zu haben, und sie unter Drogen gesetzt zu haben. Sie sollen auch ihre Kreditkarten gestohlen haben. Ermittler fanden Beweise, dass Engelhardt mit den beiden Männern Sex hatte - einer soll sich sogar an ihr vergangen haben, als sie bewusstlos war.

© Miami Beach Police

Die zwei Männer wurden festgenommen.

Am Samstag wurde Collier mithilfe von Überwachungskameras gefasst. Er sagte, er sei ein Mitläufer, sein Kollege wollte mit Engelhardt Sex haben. Er habe gedacht, die Pille sei "Percocet", ein starkes Schmerzmittel. Sollte die Restaurant-Angestellte an einer Überdosis gestorben sein, könnten die beiden jungen Männer laut "New York Post" wegen Totschlags oder Mordes angeklagt werden.

Engelhartds Freunde sammeln derzeit online durch eine Spendenkampagne Geld für ihre Beerdigung.