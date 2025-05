Taubenpärchen sorgt für Flug-Chaos

Zwei Tauben haben an Bord eines Linienflugzeugs in den USA für Chaos und eine Verspätung gesorgt.

Der erste Vogel sei kurz nach dem Boarding entdeckt worden, als er "unter den Sitzen umherlief", zitierte der Sender CBS News am Dienstag (Ortszeit) einen Fluggast. Ein Flughafenmitarbeiter habe das Tier eingefangen. Als die Maschine in Minneapolis (Bundesstaat Minnesota) anschließend zum Rollfeld fuhr, sei plötzlich eine zweite Taube durch den Passagierraum geflattert.

Über Funk habe sich der Pilot dann bei der Flugsicherung gemeldet. "Da ist eine Taube im Flugzeug, und sie geht nicht weg", ist auf einer Aufzeichnung zu hören. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstag auf einem Linienflug der Fluggesellschaft Delta Air Lines zwischen Minneapolis und Madison (Wisconsin).

Passagiere in Aufruhr

Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt das Chaos, das die Taube an Bord des Flugzeugs auslöste. Ein Mann versucht, den Vogel mit seiner Jacke zu fangen, mehrere Menschen schreien. "Die Frau neben mir war ziemlich panisch und sagte zu mir: "Oh, ich brauche einen Gratis-Wein"", zitierte CBS einen Passagier.

Ein Mitarbeiter habe schließlich auch den zweiten Vogel aus dem Flugzeug holen können. Danach sei die Maschine gestartet - 56 Minuten später als geplant. In einer Mitteilung, die dem Sender ABC News vorlag, entschuldigte sich die Fluggesellschaft für die Verspätung. Delta Air Lines wisse "das umsichtige Handeln unserer Mitarbeiter und unserer Kunden zu schätzen, die zwei Vögel vor dem Abflug sicher aus dem Flugzeug entfernt haben".