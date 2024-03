× Terror in Moskau: Waffen und Munition gefunden

Alle Opfer des Anschlags wurden aus dem Gebäude gebracht, das Feuer war am Samstagmorgen aber noch immer nicht gelöscht.

Nach dem Terroranschlag auf ein Veranstaltungszentrum in Moskau haben Ermittler Waffen und Munition in dem Gebäude sichergestellt. Das zeigte ein kurzes Video, dass vom Staatlichen Ermittlungskomitee Russlands am frühen Samstagmorgen veröffentlicht wurde.

Zu sehen waren eine Maschinenpistole vom Typ Kalaschnikow und Gurte voller Magazine. Säckeweise sammelten die Ermittler die Hülsen verschossener Patronen ein.

© APA/AFP/RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE/HANDOUT ×

Die Opfer des Anschlags seien bis zum Samstagmorgen alle aus dem Gebäude gebracht worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen Korrespondenten am Ort des Geschehens. Am Freitagabend waren in der Crocus City Hall nach Behördenangaben mehr als 60 Menschen getötet und etwa 145 Menschen verletzt worden, als mehrere Bewaffnete um sich schossen. Die Hintergründe sind unklar, auch wenn sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu dem Anschlag bekannt hat. Nach den Tätern wurde nachts gesucht, ohne dass es neue Informationen gab.

Feuerwehrleute kämpften über Stunden gegen ein Feuer in dem riesigen Gebäude, das auf fast 13.000 Quadratmetern Fläche brannte. Nachdem es zunächst geheißen hatte, das Feuer sei unter Kontrolle, zeigten sich morgens erneut offene Flammen, wie Tass meldete. Sie schlugen aus dem Gebäudeinneren und waren auf dem Dach klar zu sehen. Die Feuerwehr löschte mit Wasser von außen. Löschhubschrauber, die anfangs im Einsatz waren, seien aber abgezogen worden. Crocus City mit Konzert- und Veranstaltungshallen sowie einem Einkaufszentrum liegt direkt am Stadtrand von Moskau in der Stadt Krasnogorsk.