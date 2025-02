Tiktok Knaller: Süßes Fuchsbaby tobt mit Hundespielzeug im Schnee

Schon mal ein Fuchsbaby gesehen, das mit einem Hundespielzeug im Schnee tobt?

An einem kalten Januar-Morgen hält Tiktok-Userin @nikki_baby720 eine süße Szene mit einem Fuchs fest. Das junge Tierbaby spielt freudig mit einem Hundespielzeug im Schnee.

Nur einige Meter vor der Veranda der Userin scheint sich das Wildtier ihr Spielzeug geschnappt zu haben. Es springt umher und vergräbt sich im Schnee.

Millionen Views

„Nur ein Fuchs und ein Hundespielzeug“, kommentiert @nikki_baby720 in der Beschriebung zu ihrem kurzen Video und fügt ein verliebtes Emoji hinzu. Ihr scheinbar unspektakuläres TikTok-Video hat in den letzten Tagen auf der Plattform große Aufmerksamkeit erregt. Innerhalb der ersten vier Tage nach Veröffentlichung haben mehr als 1,6 Millionen Nutzer den Clip angesehen. Bisher zählt es über 300.000 Likes.

Für Tierliebhaber ist es ein außergewöhnliches Spektakel und Highlight zugleich.

Kommentare regen zum Nachdenken an

Auch die Kommentare scheinen positiv ausgefallen zu sein, was für die Plattform eine echte Ausnahme darstellt. Doch regen einzelne Kommentare auch zum Nachdenken an. Eine Userin kommentiert: "Es bringt mich zum Weinen, wenn ich pures Glück sehe". Eine andere schrieb: "Deshalb verstehe ich die Fuchsjagd im Vereinigten Königreich nicht, denn es sind im Grunde genommen Jungtiere, die in freier Wildbahn ihr Ding machen, und sie sind so schön."