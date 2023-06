''Titan''-Gründer: ''Ich habe Regeln gebrochen, um das hier zu machen''

Auf Twitter kursiert derzeit ein Interview-Ausschnitt des Oceangate CEO Stuckton Rush mit dem mexikanischen Vlogger Alan Estrada. Er begleitete Rush 2021 bei den Vorbereitungen zu seinem ersten Tauchgang und ein Jahr später dann zur Titanic.

In dem Interview gesteht Rush unverblümt: "Wissen Sie, ich habe ein paar Regeln gebrochen, um das hier zu machen - mit Logik und guter Ingenieursarbeit. Das mit der Kohlefaser und dem Titan. Es gibt eine Regel, die besagt, das mischt man nicht. Naja, ich hab's gemacht." Er wolle als Innovator in Erinnerung bleiben, erklärt Rush sein unkonventionelles Vorgehen. "Du wirst anhand der Regeln in Erinnerung bleiben, die du brichst", zitiert er den US-amerikanischen General Douglas MacArthur. Außerdem sei er der Meinung, die Menschheit würde, sollte die Erde eines Tages unbewohnbar sein, nicht auf den Mars oder einen anderen Planeten auswandern, sondern Unterwasser leben. Mit seinen Regelbrüchen wolle er den Weg für neue Innovationen frei machen.

CEO Stockton Rush: "I have broken some rules to make this. (…) The carbon fibre and titanium there is a rule that you don’t do that. Well, I did."pic.twitter.com/4A7YAfDNUG