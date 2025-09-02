Todes-Drama wegen Selfie: Frau (44) stürzt 88 Meter in die Tiefe

Ein Moment der Freude endete für eine Familie in einem furchtbaren Drama.

Eine erfahrene Bungee-Springerin aus Russland stürzte am Sonntag von einem 88 Meter hohen Schornstein und verlor dabei ihr Leben. Der Unfall ereignete sich vor den Augen ihres Sohnes, der den Sturz mitansehen musste.

Leidenschaft für Extremsport

Elizaveta „Liza“ Gushchina, 44 Jahre alt, hatte seit fünf Jahren eine besondere Verbindung zu Bungee-Sprüngen. Immer wieder reiste sie zu einer Industrie-Brache bei St. Petersburg, um vom Schornstein eines stillgelegten Kraftwerks zu springen. Die 44-Jährige war Mitglied in einem Bungee-Club, galt als sehr erfahren und liebte den Nervenkitzel, den der Sport mit sich bringt.

Mitglieder des Bungee-Clubs 23Blocks gedenken ihrer verstorbenen Kollegin. © VK/23BLOCK Прыжки с веревкой Роупджампинг 23 БЛОК

Am Sonntag wollte Liza ihren Geburtstag gemeinsam mit Mitgliedern des Vereins 23Blocks feiern. Gegen 16 Uhr sprang sie zunächst noch wie gewohnt vom Schornstein. Danach kletterte sie erneut auf die Plattform, um ein Selfie zu machen – dabei verlor sie offenbar das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe.

Der Schornstein bei Pawlowsk, von dem Liza Gushchina abstürzte (Russland). © VK/23BLOCK Прыжки с веревкой Роупджампинг 23 БЛОК

Trauer um eine beliebte Sportlerin

„Das gesamte Team trauert um diesen Verlust. Das ist eine große Tragödie für uns“, teilten die Mitglieder von 23Blocks mit. Der Verein bietet seit 13 Jahren Sprünge vom sogenannten „Todesschornstein“ an, auch für Gäste außerhalb des Vereins. Liza war seit fünf Jahren aktiv und besaß sogar ihre eigene Ausrüstung. Nun müssen ihre Freunde Abschied von ihr nehmen.

Besonders tragisch ist, dass ihr 22-jähriger Sohn Nikita den Sturz miterlebte. Auch er springt regelmäßig Bungee und konnte nichts tun, um seine Mutter zu retten. Liza hinterlässt neben ihm auch eine kleine Tochter. Die Polizei untersucht derzeit den genauen Ablauf des Unfalls.