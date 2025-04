Todesdrama: Minister-Sohn und Ehefrau starben bei Disco-Einsturz

In der Luxus-Disco „Jet Set“ in der Dominikanischen Republik kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem folgenschweren Unglück: Während eines Konzerts stürzte plötzlich das Dach ein – mindestens 124 Menschen kamen ums Leben.

Unter den Opfern befinden sich laut „Diario Libre“ prominente Persönlichkeiten wie Eduardo Guarionex Estrella Cruz, Sohn eines Ministers, und dessen Ehefrau Alexandra Grullón, Schwester eines bekannten Fondsmanagers. Auch die Ex-Baseballprofis Octavio Dotel und Tony Blanco starben in den Trümmern. Reiseveranstalter Andy Bayahibe, seit 30 Jahren im Land, sagte: „Jeder kennt jemanden, der betroffen ist.“ Zum Zeitpunkt des Einsturzes trat der Merengue-Star Rubby Pérez auf – auch er kam ums Leben. Medienberichten zufolge fand eine Geburtstagsfeier eines Bankiers der „Banco Popular“ statt, weshalb zahlreiche Prominente anwesend waren. Staatstrauer ausgerufen Die Gouverneurin soll noch versucht haben, den Präsidenten zu erreichen, bevor sie selbst unter den Trümmern starb. Präsident Luis Abinader ordnete dreitägige Staatstrauer an. Die Suche nach weiteren Opfern dauerte auch am Mittwoch an. Deutsche Staatsbürger sind laut Auswärtigem Amt nicht betroffen. Die genaue Ursache für den Einsturz ist noch unklar. Das Gebäude galt allerdings als alt und war ein exklusiver Treffpunkt mit strengen Zutrittsregeln.