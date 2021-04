Trumps Luxus-Jet rostet vor sich hin

Seinen privaten Luxusjet, eine Boeing 757 nannte Donald Trump einmal sein „größtes Juwel“. Mittlerweile mutiert der Flieger jedoch zu einem Wrack, denn Trump reist nur noch im Mini-Jet.

Es ist mit einer der teuersten Spielzeuge die sich Donald Trump in der Vergangenheit zugelegt hat, eine Boeing 757 mit der Kennzahl N757AF, doch nun rostet der Luxus-Jet seit längerem auf einem Provinzflughafen in der Nähe von New York vor sich hin. Das mittlerweile 30 Jahre alte Flugzeug soll nicht mehr flugfähig sein, laut dem deutschen Medienunternehmen „Welt.de“.

Statussymbole: „Juwel“

Vor seinem Einzug in das Weiße Hause nützte Trump die Boeing für Geschäftliche und Privatreisen, in seinem Wahlkampfjahr 2016 setzte er den Jet auch medienwirksam ein und ließ sich vor der umgebauten Maschine fotografieren.

Purer Luxus im Innenraum

Im Inneren befinden sich Schlafzimmer, Gästezimmer, Konferenzräume, Büros. Die Tische sind aus Mahagoni gefertigt, die Sitze mit cremefarbenem Leder überzogen, die Wasserhähne mit 24-Karat-Gold verziert. Besonders gerne prahlte der Ex-Präsident mit der Stärke des Triebwerks von Rolls-Royce.

Ein fehlendes Triebwerk

Nach seinem Präsidentenamt, wollte Trump eigentlich seinen eigenen Flieger wieder benützen, doch daraus wurde nichts. Die Maschine, die auf dem Stewart Airport bei New York vor sich hin rottet, ist nicht betriebstüchtig. Es fehlt sogar eines der Triebwerke. Das Flugzeug bräuchte ein Leihtriebwerk, um zur Wartung nach Louisiana geflogen zu werden.

Ob die Boeing, je wieder abheben wird, ist fraglich. Die Reparatur würde Unsummen verschlingen. Eine Flugstunde kostet zwischen 15.000 und 18.000 Euro.

Downgrade statt Upgrade

Seit dem Amtsaustritt als Präsident, benützt Trump eine Cessna 750 Citation X. Sie ist nicht nur viel kleiner und weniger luxuriös als die Boeing 757 mit deren vergoldeten Armaturen, sie trägt auch nicht den berühmten Trump-Schriftzug.

Das Privatflugzeug von Trump steht auch sinnbildlich für den Aufstieg und den steilen Fall des Ex-Präsidenten der USA