Überflutung: Touristen-Hotspot Petra evakuiert

Wegen Überschwemmungen in der bei Touristen beliebten antiken Stadt Petra in Jordanien haben die Behörden am Sonntag fast 1.800 Besucherinnen und Besucher in Sicherheit gebracht.

Rettungsteams der Regionalbehörde Petra und des Zivilschutzes hätten "Hunderte von Touristen in Petra evakuiert", sagte der Beamte Jasan Mohadin dem Sender Al-Mamlaka. Opfer wurden demnach nicht gemeldet. Die Gesamtzahl der Besucher in Petra habe am Sonntag bei 1.785 gelegen, fügte er hinzu. Aus Sicherheitsgründen hätten die Behörden den Verkauf von Eintrittskarten bereits am Nachmittag eingestellt. Auf einem von der jordanischen Wetterbehörde veröffentlichten Video ist zu sehen, wie plötzlich Hochwasser über die antike Stätte hereinbricht, während sich Besucher am Eingang der Chasneh, einem der bekanntesten Gebäude der Felsenstadt, drängten. Auch früher schon hatte es ähnliche Vorfälle gegeben, da die Region zunehmend von starken Regenfällen und Stürmen betroffen ist. Petra ist ein beliebtes Reiseziel. Sie lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an. Die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Stadt ist berühmt für ihre monumentalen, in rötlichen Fels gehauenen Tempel. Sie wurde 2007 in einer Online-Abstimmung zu einem der sieben neuen Weltwunder erkoren.