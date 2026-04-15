Überraschender Wechsel im Bierkönig

Im legendären Bierkönig auf Mallorca bricht eine neue Ära an. Nach drei Jahrzehnten verabschiedet sich der Kult-Klub von seinem bisherigen Pils und präsentiert zum Saisonstart einen neuen Partner.

Pünktlich zur Saisoneröffnung am Donnerstag, 16. April, stellt der Bierkönig die Zapfhähne um. Ab sofort fließt Krombacher Pils und Weizen durch die rund zwei Kilometer langen Leitungen des Lokals. Damit endet die 30-jährige Zusammenarbeit mit König Pilsener in der bekannten Partylocation an der Schinkenstraße.

Neuer Partner am Ballermann

Der Wechsel markiert einen Wendepunkt für das 5.000 Quadratmeter große Lokal, das oft als „Wohnzimmer der Deutschen“ bezeichnet wird. An Spitzentagen feiern hier bis zu 20.000 Gäste gleichzeitig. Lars Dammertz, Leiter der Marketing Bier-Abteilung der Krombacher Brauerei, erklärt dazu: „Mit Krombacher genau dort exklusiv präsent zu sein, wo gemeinsam gefeiert wird, freut uns ganz besonders, und mit dem Bierkönig haben wir einen starken Partner an unserer Seite.“

Umbau im alten Bereich

Neben dem neuen Geschmack im Glas erwartet die Besucher in der Saison 2026 auch eine modernisierte Optik. In den letzten Monaten wurden der „alte Bereich“ sowie der Biergarten kräftig umgebaut. Dabei wurden Theken neu integriert, Bühnenbereiche modernisiert und großflächige LED-Screens installiert. Auch die Konzepte für Sicherheit und Besucherführung wurden laut Betreiber weiterentwickelt.

Palma plant den Wandel

Während der Bierkönig aufrüstet, verfolgt die Stadt Palma eigene Pläne für den Ballermann. Die Verantwortlichen wollen das Image der reinen Party-Hochburg ablegen und setzen verstärkt auf Kultur statt Exzesse. Das langfristige Ziel ist die Bewerbung als „Kulturhauptstadt Europas 2031“. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, greift die Stadt bereits jetzt mit schärferen Vorschriften und verstärkten Polizeikontrollen gegen ausufernde Partys durch.