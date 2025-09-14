UNO-Hilfswerk stellt Versorgung für Gaza-Stadt ein

Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA stellt seine Dienste in der Klinik im Flüchtlingslager Beach ein.

Es handle sich um das einzige Angebot medizinischer Versorgung in dem Gebiet nördlich von Wadi Gaza, teilte Generalkommissar Philippe Lazzarini auf X mit.

Das Flussbett Wadi Gaza teilt den Gazastreifen in eine nördliche und eine südliche Hälfte. In den vergangenen vier Tagen seien zehn UNRWA-Gebäude in Gaza-Stadt getroffen worden.

Die Wasser- und Sanitärversorgung laufe nur noch mit halber Kapazität, hieß es.