US-Rapper PnB Rock in Restaurant erschossen

Der US-Rapper PnB Rock (30) ist bei einem Raubüberfall in einem Restaurant in Los Angeles erschossen worden.

Der Musiker war gerade mit seiner Freundin in der Restaurantkette „Roscoe’s Chicken and Waffles“ in Inglewood südlich von Los Angeles essen, als ein Mann in das Lokal stürmte, mit einer Waffe herumfuchtelte und Schmuck verlangte. Kelly Muniz von der Polizei in Los Angeles: „Er schoss auf das Opfer, rannte durch die Seitentür zu einem Fluchtauto und floh dann vom Parkplatz.“ PnB Rock wurde in ein Krankenhaus gebracht und um 14 Uhr für tot erklärt.

Der "LA Times" zufolge hatte er bei Instagram ein Foto mit Ortsangabe gepostet. Inzwischen ist der Account des Sängers nicht mehr verfügbar.

Roscoe’s Chicken and Waffles erklärte am Montagabend, man sei „tief betrübt“ über den Tod des Rappers. „Sein Ableben ist ein enormer Verlust für jeden einzelnen von uns. Unser tief empfundenes Beileid, unsere Gedanken und Gebete gelten der Familie Allen in dieser schwierigen Zeit“.