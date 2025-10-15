Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
israel Polizei
© Getty Images (Symbolbild)

Möglicher Anschlag

Verletzte in Israel: Menschen angeschossen

15.10.25, 14:08
Bei einem gewaltsamen Zwischenfall in Israel sind mindestens fünf Menschen durch Schüsse schwer verletzt worden. 

Ein Sprecher des Rettungsdienstes Magen David Adom sagte der Nachrichtenseite "ynet", zwei schwebten in Lebensgefahr. Nach Medienberichten besteht der Verdacht, dass es sich um einen Anschlag handelt. Die Polizei teilte mit, der genaue Hintergrund werde noch geprüft.

Ein Motorradfahrer habe demnach mutmaßlich auf ein Fahrzeug geschossen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe der Stadt Modiin, die zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt.

