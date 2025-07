Verwirrung und Familien-Drama um "Kiss-Cam-CEO"

Was als entspannter Konzertabend begann, endete für einen US-Topmanager in einem handfesten Beziehungsskandal: Andy Byron, CEO des Tech-Unternehmens Astronomer, wurde am Mittwochabend beim Coldplay-Konzert in Boston in flagranti erwischt – und das vor Tausenden Zuschauern

Der 48-Jährige Andy Byron tauchte gemeinsam mit seiner HR-Chefin Kristin Cabot auf der Kiss Cam auf – eng umschlungen, vertraut, eindeutig mehr als nur kollegial. Pikant: Beide sind verheiratet, jedoch nicht miteinander. Das peinliche Video zeigt Byron, wie er sich ertappt fühlt, sich noch schnell duckt – doch zu spät. Die Szene wurde live auf den riesigen Leinwänden im Stadion übertragen. Sänger Chris Martin selbst kommentierte den Vorfall mit den Worten: „Entweder hat er eine Affäre – oder er ist einfach nur sehr schüchtern.“ Der Kommentar sorgte für Gelächter im Publikum, aber für Andy Byron wurde es bitter ernst. Der Clip verbreitet sich seither viral, wurde millionenfach angesehen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Karriere und Ehe in Gefahr? Kristin Cabot wurde erst vor acht Monaten als Personalchefin bei Astronomer eingestellt. Ob aus dem beruflichen Teamwork mehr wurde, steht offiziell noch nicht fest – denn weder Byron noch Cabot haben sich bislang zu den Aufnahmen geäußert. Auch ein angebliches Statement des CEOs auf X entpuppte sich laut dem US-Portal "TMZ" als Fake. Doch Byrons Ehefrau Megan Kerrigan reagierte deutlich: Sie entfernte kurzerhand den Namen „Byron“ aus ihren Social-Media-Profilen – ein stilles, aber eindeutiges Signal. Ob das Ehe-Aus nun folgt, bleibt offen. Die Gerüchteküche brodelt, und die Reputation des Managers steht auf dem Spiel. Was bleibt: ein viraler Moment mit echten Konsequenzen – für Karriere, Ehe und Firmenimage.