Walmart setzt auf Drohnen: Lieferung in 30 Minuten

Walmarts Drohnenlieferdienst, der mit Partnern wie Wing und Zipline in den USA betrieben wird, liefert Bestellungen in unter 30 Minuten und soll auf 100 Filialen ausgeweitet werden.

Walmart, der größte Einzelhändler der Welt, revolutioniert seine Logistik mit einem weitreichenden Drohnenlieferdienst. In Zusammenarbeit mit Partnern wie Wing und Zipline liefert das Unternehmen in ausgewählten US-Regionen Waren in unter 30 Minuten direkt zu den Kunden nach Hause.

Was einst wie Science-Fiction klang, ist in Märkten wie Dallas-Fort Worth und Nordwest-Arkansas bereits Realität. Walmart plant, das Netzwerk auf 100 Filialen in Großstädten wie Atlanta, Charlotte und Houston auszuweiten. Kunden können über die Walmart-App oder die der Drohnenanbieter Tausende von Artikeln bestellen.

Strenge Sicherheitsvorgaben

Die Drohnen sind in der Lage, Pakete von bis zu 1,1 Kilogramm über eine Entfernung von bis zu 19 Kilometern zu transportieren. Anstatt das Paket abzusetzen, wird es mit einem Seil an einem festgelegten Ort abgelassen. Am häufigsten werden kleine, dringende Besorgungen wie Eiscreme, Snacks oder rezeptfreie Medikamente bestellt.

Der Service unterliegt strengen Sicherheitsvorgaben der US-Luftfahrtbehörde (FAA) und wird kontinuierlich überwacht, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.