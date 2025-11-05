Alles zu oe24VIP
Was ist DAS? Massiver UFO-Alarm über Kanada
Mysteriöse Objekte

Was ist DAS? Massiver UFO-Alarm über Kanada

05.11.25, 21:14
Montreal wurde in der Nacht auf Sonntag zur Bühne eines der rätselhaftesten UFO-Vorfälle der jüngeren Zeit 

Mehrere riesige, lautlose Objekte sollen stundenlang bewegungslos über der Skyline geschwebt haben – ohne Licht, ohne Geräusch. Tausende Menschen verfolgten das ungewöhnliche Schauspiel mit Staunen und Verunsicherung.

In den sozialen Medien kursieren mittlerweile zahlreiche Videos und Augenzeugenberichte. Auffällig: Weder die Flugaufsicht noch das Militär registrierten in dieser Zeit ungewöhnliche Aktivitäten am Himmel.

Zeugen beschrieben die Objekte als silbern schimmernd, teilweise gegen den Wind gleitend, und in nahezu perfekten Formationen angeordnet. Einige berichteten von einem leichten Vibrieren in der Luft, andere von einem metallischen Glanz, der mit den Sternen zu verschmelzen schien. Von typischen Merkmalen wie Signalen, Motorengeräuschen oder Positionslichtern fehlte jede Spur.

Bei Tagesanbruch lösten sich die mysteriösen Erscheinungen schließlich in den Wolken auf – so lautlos, wie sie gekommen waren. Experten äußern sich bislang nicht, offizielle Stellen blieben auf Nachfragen stumm.

