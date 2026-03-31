Wetter-Chaos am Balkan: Experten warnen vor Kroatien-Urlaub

In Kroatien spitzt sich die Wetterlage massiv zu. Ab Mittwoch gilt die höchste Warnstufe, da extreme Sturmböen mit bis zu 130 km/h erwartet werden. Meteorologen raten dringend von Reisen ab.

In Kroatien spitzt sich die Wetterlage erneut zu. Der staatliche Wetterdienst DHMZ hat für Teile des Landes die höchste Warnstufe ausgerufen. Die gefährliche Situation beginnt am Mittwoch. Bereits am Dienstag gilt in der Region Rijeka die zweithöchste Warnstufe mit erwarteten Böen bis 100 km/h. Ab Mittwoch wird die Lage noch gefährlicher: In Rijeka sind bis zu 120 km/h möglich, im Raum Split sogar bis zu 130 km/h. Besonders für Österreicher, die eine Reise in den Süden planen, ist jetzt Vorsicht geboten.

Gefahr durch umherfliegende Trümmer

"Vorsicht vor umherfliegenden Trümmern!", mit diesen Worten schlagen die Meteorologen Alarm. Sie rechnen mit umstürzenden Bäumen, Schäden an Gebäuden sowie massiven Problemen im Verkehr und bei der Energieversorgung. Schon in den vergangenen Tagen hatte extremes Wetter Teile des Landes getroffen. Nun dürfte sich die Lage erneut verschärfen.

Schnee und Orkan an Adria

Besonders von Mittwoch bis Freitag wird unbeständiges Wetter erwartet, begleitet von kräftigem Wind und wiederholten Niederschlägen. Betroffen sind vor allem das Landesinnere, die dalmatinischen Inseln und der Süden. Auch in den Bergen kann es wieder schneien. Im Hochland sind Sturmböen möglich. Entlang der Adriaküste wird vor kräftigen Bora-Winden gewarnt, die sich stellenweise zu Orkanböen entwickeln können – insbesondere rund um das Velebit-Gebirge.

Reisewarnung für gesamte Küste

Besonders kritisch ist die Situation auf See. Für mehrere Küstenabschnitte wird vor extrem gefährlichen Bedingungen gewarnt. Die Behörden raten daher ausdrücklich davon ab, sich in Küstennähe aufzuhalten oder Reisen in diese Regionen anzutreten. Eine Entspannung der Wetterlage wird frühestens gegen Ende der Woche erwartet.