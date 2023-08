Zerstückelte Leiche von Krypto-Millionär in Toilettenabfluss gefunden

Der Mörder wollte die Leichenteile offenbar die Toilette hinunterspülen. Als der Abfluss verstopfte, kam es zum schrecklichen Fund.

Einen verstopften Abfluss zu reparieren, ist für einen Installateur in der Regel schnell erledigt. Doch als Handwerker in Bulgariens Hauptstadt Sofia zu einer solchen Reparatur gerufen wurden, kam es anders. Das Toilettenrohr war nämlich nicht nur Schmutz, Klopapier oder ähnliches blockiert – sondern durch zahlreiche Leichenteile!

Wie sich herausstellte, war es der zerstückelte Körper von Christian Peev, der durch Krypto-Geschäfte zum Millionär geworden war. Peev wurde in der vergangenen Woche von seinem Cousin als vermisst gemeldet, nachdem er zwei Tage nichts von ihm gehört hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der 41-Jährige mit einer Hantel erschlagen wurde. Danach soll der Täter die Leiche im Badezimmer zerstückelt und versucht haben, die Teile in der Toilette hinunterzuspülen. Was nicht in den Abfluss passte – etwa der Schädel und einige Knochen – sei vom Täter vergraben worden.

Barkeeper soll Mörder sein

Unter Mordverdacht steht der Barkeeper Vesco V., er soll mit Peev befreundet gewesen sein. Er wurde in einem Hotel gefunden und verhaftet. Auf einer beschlagnahmten Kamera aus einem Wohnhaus stellten die Ermittler fest, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter am 8. August gemeinsam den Eingang betraten. Vesco V. kehrte im Laufe des Tages mehrfach in das Haus zurück – doch Peev wurde nicht mehr gesehen.

Der verdächtige Barkeeper soll außerdem Hilfe von einer weiteren Person gehabt haben, einige der Leichenteile zu vergraben.