  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Zug entgleist: Todesopfer und mehrere Verletzte
© Getty

Bahn-Drama

Zug entgleist: Todesopfer und mehrere Verletzte

15.08.25, 19:59
Bei einem Zugunfall nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff sind am Freitag ein Mensch gestorben und mehrere weitere verletzt worden. 

Das teilte die örtliche Polizei laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mit. Der Personenzug sei in der Region Südjütland zwischen Kliplev und Tingleff auf einem Bahnübergang mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug kollidiert. Mindestens zwei Waggons entgleisten. Zwei Menschen wurden demnach mit Hubschraubern ins Krankenhaus eingeliefert.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Rettungskräfte und Polizei seien mit einem Großaufgebot vor Ort.

Schulklasse im Zug

Medienberichten zufolge war eine Schulklasse aus der dänischen Stadt Sönderburg in dem Zug. Keiner der Schülerinnen und Schüler sei jedoch schwerer verletzt worden, berichtete der Sender TV 2. 95 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befunden haben.

Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Medienberichten zufolge setzt die Polizei vor Ort Drohnen und Hunde ein. Die Dänische Staatsbahn DSB teilte in einem X-Beitrag mit, dass der Zugverkehr zwischen Tingleff und Sönderburg für den Rest des Tages eingestellt wurde.

