Zwei Tonnen Kokain in Kakaopulver versteckt: 500 Mio. Euro

Marktwert von 500 Millionen Euro.

Die italienische Finanzpolizei hat bei einem Einsatz im Hafen Livorno in der Toskana zwei Tonnen Kokain mit einem geschätzten Marktwert von 500 Millionen Euro beschlagnahmt. Das Suchtgift war in 1.800 Packungen in einem Container mit Kakaopulver versteckt, das aus Guayaquil (Ecuador) kam, teilten die Ermittler mit. Das Kokain wurde bereits von der Polizei vernichtet, hieß es am Mittwoch.

Es handelt sich den Angaben zufolge um eine der größten Beschlagnahmungen von Kokain, die in den vergangenen Jahren auf italienischem Staatsgebiet durchgeführt wurde. Immer wieder gibt es im Mittelmeer teils spektakuläre Drogenfunde. In den vergangenen Monaten ist es der italienischen Finanzpolizei mehrmals gelungen, große Mengen von Suchtmitteln zu beschlagnahmen.