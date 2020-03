Brüssel schickt Griechen nur 100 Polizisten

Die EU verspricht Griechenland Unterstützung zur Bewältigung der angespannten Lage an der griechisch-türkischen Grenze.

Zehntausende Flüchtlinge drängen in die EU – an den Grenzen herrschen katastrophale Zustände, die die griechischen Beamten nicht mehr unter Kontrolle haben. Die EU verspricht Griechenland Unterstützung und stellt bis zu 700 Millionen Euro zur Verfügung. Das sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei einem Besuch an der griechischen Grenze.

100 Polizisten aus der EU - 5 davon aus Österreich

Dabei fehlt es vorrangig an der personellen Unterstützung: Wie nun das Innenministerium bestätigt, sendet die EU nur 100 Polizisten, um die griechisch-türkische Grenze zu sichern. Davon kommen lediglich fünf aus Österreich.

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex hatte am Dienstag zugesagt, die Hilfe für Griechenland wegen der sich zuspitzenden Lage an der Grenze zur Türkei noch auszuweiten. Geplant sei, dass Frontex Griechenland auch bei der Sicherung der Landgrenze und anderen Aufgaben zur Seite stehen werde, sagte ein Sprecher am Dienstag der dpa in Warschau während einer Sondersitzung der Frontex-Leitung.