Ausschreitungen Siedler-Palästinenser im Westjordanland

Vorfälle nehmen zu - Israelische Behörden haben immer mehr Mühe, die Kontrolle zu bewahren

Im von Israel besetzten Westjordanland ist es am Freitag im Zusammenhang mit einem Protestmarsch gegen Siedlergewalt am Freitag zu Ausschreitungen zwischen Palästinensern und Israelis gekommen. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, machten sich Anrainer und Aktivisten im Dorf Sinjil nördlich von Ramallah zu dem Protestmarsch auf, während Siedler auf einen Hügel in dem Dorf kletterten.

Mehrere junge Palästinenser versuchten die jüdischen Siedler unter anderem mit einem Feuer vor dem Hügel zu vertreiben, die Israelis warfen von oben Steine. Wie einige der Palästinenser berichteten, zündeten auch die Siedler ein Feuer an. Die israelische Armee fuhr mit mehreren Jeeps vor, Soldaten feuerten Warnschüsse in die Luft, daraufhin zogen sich die Palästinenser ins Dorf zurück.

Siedlergewalt häuft sich

Dem Anwalt und Lokalpolitiker Anwar al-Ghafri zufolge hat es in den vergangenen Tagen immer mehr solcher Zwischenfälle gegeben. Er beschuldigte die israelische Armee, die Angriffe von Siedlern zu unterstützen. "Sie verüben organisierte Angriffe auf das Land der Bürger", sagte er. "Sie greifen Bauern an, zerstören die Ernte und halten die Menschen davon ab, auf ihr Land zu gelangen und versuchen selbst, auf das Land zu gelangen", fügte er hinzu.

Die Siedler konnten für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Israelischen Behörden entgleitet die Kontrolle

Israelische Behörden errichteten vor Kurzem einen Zaun, durch den Teile von Sinjil von der zentralen Nord-Süd-Achse im Westjordanland, der Straße Nr. 60, abgeschnitten wurden. Ein weiterer Anrainer, Mohammed Asfour, sagte im Gespräch mit AFP, während die Siedler Zugang erhielten, könnten Bewohner teilweise nicht mehr in ihr Dorf. "Sinjil leidet wegen dieser Mauer sehr", sagte er.

Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt, in den vergangenen Jahren hat sich der illegale Bau jüdischer Siedlungen dort noch einmal beschleunigt. Menschenrechtsorganisationen beklagen eine Zunahme der Gewalt durch israelische Siedler, insbesondere seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen - und eine Kultur der Straflosigkeit. In der vergangenen Woche hatten Israelis im Westjordanland auch israelische Sicherheitskräfte angegriffen. Es gab mehrere Festnahmen.