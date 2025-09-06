Baerbock zeigt sich im "Sex and the City"-Stil

Wenige Tage vor ihrem offiziellen Amtsantritt als Präsidentin der UNO-Vollversammlung hat sich die deutsche Ex-Außenministerin Annalena Baerbock mit einem Video für Wirbel gesorgt.

Darin zeigt sich die Politikerin nämlich im "Sex and the City"-Stil. Wer die Kult-Serie kennt, weiß, dass die Serie mit ihren Hauptprotagonistinnen vor allem für Sex-Geschichten und Freizügigkeit bekannt ist.

Jeans, Blazer und High Heels

In dem Video, das auf dem Instagram-Account von Baerbock gepostet wurde, erkennt man tatsächlich sehr viele Elemente, die der Serie ähneln. Die ehemalige deutsche Außenministerin winkt sich darin in Jeans, Blazer und High Heels ein gelbes Taxi heran, steigt ein, schreibt etwas in ein Notizbuch, fährt am UNO-Hauptgebäude in Manhattan vorbei und steigt dann wieder aus - ganz nach dem typischen Carrie Bradshaw-Auftritt.

Ganz nach Kult-Figur Carrie Bradshaw

© getty

Dazu läuft die New-York-Hymne „Empire State of Mind“ von Alicia Keys und Jay-Z. Betitelt hat die 44-jährige Grünen-Politikerin das Video mit „Are you ready?“ (Bist du bereit?). In der Kult-Serie „Sex and the City“ hatte sich Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw auch immer in High Heels Taxis herbeigewunken - die Gestikulation von Baerbock - genau dieselbe.