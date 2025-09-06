"Beidl“-Aufreger im ORF-Hauptabendprogramm

Witzig oder geschmacklos? Eine ORF-Kabarett sorgt für Wirbel.

Große Aufregung im ORF-Hauptabendprogramm. In der Sendung „Kabarett unter Sternen: Die besten Momente 2025“ (ausgestrahlt am 1.9 um 20:15 Uhr auf ORF III) unterhalten sich unter der Leitung von Moderator Gerald Fleischhacker mehrere heimische Kabarettisten plötzlich ausführlich über „Beidl“.

In der Diskussion über Gemüsesorten als Emojis spricht Andreas Vitasek davon, dass ein Zucchini ein „kleiner Beidl“ sei. Gerald Fleischhacker wirft darauf ein: „Was zum Beidl dazugehört“ und startet damit eine längere Debatte. „Was gehört da noch dazu?“ will Lydia Prenner-Kasper wissen. „Das erklären wir dir dann“, antwortet Vitasek. „Du erklärst mir Emoji?“ – „Nein, aber Beidl kann ich dir erklären“.

>>> Hier können Sie den Beidl-Eklat ab Minute 39 nachsehen

Während die Beidl-Debatte auf der Bühne für Lacher sorgte, reagierten einige TV-Zuschauer mit Unverständnis. In einer Familiensendung im Hauptabendprogramm sollten solche Witze eigentlich keinen Platz haben.