Harry Kane
Bayern-Schock

Hammer-Gerücht um Harry Kane (32)

06.09.25, 08:26
Der Star-Stürmer könnte den FC Bayern schon im kommenden Sommer verlassen. 

Harry Kane ist die personifizierte Torgefahr. Seit seinem Wechsel zum FC Bayern erzielte der Engländer in insgesamt 100 Spielen nicht weniger als 91 Tore. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft eigentlich noch zwei Jahre – dennoch kommen immer wieder Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang auf.

Geheime Klausel

England-Experte Didi Hamann spricht gegenüber „Adventure Games“ über eine Ausstiegsklausel. „Ich glaube, Harry Kane hat eine Klausel, die es ihm erlaubt, im nächsten Sommer für eine bestimmte Summe zu wechseln“, so der ehemalige Bayern-Star. „Ich glaube, der Grund, warum der Bayern Nick Woltemade holen wollte, war, dass auch viele innerhalb des Vereins denken, Kane will nach der Weltmeisterschaft zurück nach England.“

Die Bayern könnten im kommenden Sommer auch noch einmal 50 oder 60 Millionen für Kane bekommen. Interessenten gibt es jedenfalls genügend. Immer wieder bringen englische Medien den Torjäger mit Manchester United in Verbindung. Aber auch der FC Barcelona soll Interesse zeigen – bei den Katalanen soll Kane wie auch schon bei den Bayern Robert Lewandowski ersetzen.

