"Keine Leistung": England-Legende schießt gegen Harry Kane

Deutliche Worte: „Ich finde immer noch, dass er verrückt war.“

Vor zwei Jahren wechselte Harry Kane einigermaßen überraschend von Tottenham zum FC Bayern und konnte mit den Münchnern endlich seinen ersten großen Titel holen. Davon ist England-Legende Michael Owen allerdings wenig begeistert. „Es ist, als würde man zu Celtic wechseln und die Liga gewinnen, man gewinnt jedes Jahr, aber das ist keine große Leistung.“

Der ehemalige Liverpool- und Real-Star kann den Wechsel nach Deutschland immer noch nicht nachvollziehen. „Du stehst kurz davor, der beste Torschütze aller Zeiten in der Premier League zu werden, du hast Kinder, die alle zur Schule gehen. Ich meine, ich konnte das einfach nicht verstehen“, so Owen in einem Podcast.

Gleichzeitig betont der einstige Star-Stürmer aber, dass Kane ein toller Spieler ist. „Ich liebe ihn. Ich finde, er ist tödlich. Er hat Nerven aus Stahl, wenn es drauf ankommt. Er ist unglaublich.“ An seiner Stelle wäre Owen aber in England geblieben. „Eine große Leistung wäre es gewesen, der beste Torschütze aller Zeiten in der Premier League zu werden.“