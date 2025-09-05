Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Harry Kane
© Getty

Wegen Bayern-Wechsel

"Keine Leistung": England-Legende schießt gegen Harry Kane

05.09.25, 08:12
Teilen

Deutliche Worte: „Ich finde immer noch, dass er verrückt war.“ 

Vor zwei Jahren wechselte Harry Kane einigermaßen überraschend von Tottenham zum FC Bayern und konnte mit den Münchnern endlich seinen ersten großen Titel holen. Davon ist England-Legende Michael Owen allerdings wenig begeistert. „Es ist, als würde man zu Celtic wechseln und die Liga gewinnen, man gewinnt jedes Jahr, aber das ist keine große Leistung.“

Der ehemalige Liverpool- und Real-Star kann den Wechsel nach Deutschland immer noch nicht nachvollziehen. „Du stehst kurz davor, der beste Torschütze aller Zeiten in der Premier League zu werden, du hast Kinder, die alle zur Schule gehen. Ich meine, ich konnte das einfach nicht verstehen“, so Owen in einem Podcast.

Michael Owen
© Getty

Gleichzeitig betont der einstige Star-Stürmer aber, dass Kane ein toller Spieler ist. „Ich liebe ihn. Ich finde, er ist tödlich. Er hat Nerven aus Stahl, wenn es drauf ankommt. Er ist unglaublich.“ An seiner Stelle wäre Owen aber in England geblieben. „Eine große Leistung wäre es gewesen, der beste Torschütze aller Zeiten in der Premier League zu werden.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden